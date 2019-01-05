Николай Кулемин: Было очень тяжело играть. Атмосфера в Арене совсем другая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей05 января 2019 18:20Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Николай Кулемин: Было очень тяжело играть. Атмосфера в Арене совсем другая

Форвард «Металлурга» Николай Кулемин подвел итог домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (7:3).

- В первую очередь необходимо сказать слова соболезнования семьям, пострадавшим в этом тяжелом событии для нашего города. Тем более все случилось в канун Нового года. Было очень тяжело играть. Атмосфера в Арене совсем другая. Все понимают тяжесть этого происшествия. Трудно было найти в себе какие-то эмоции. Ребята молодцы, сыграли грамотно в обороне, забили свои голы, реализовали большинство.

- Эту победу посвятите пострадавшим?
- Победу мало посвятить. Трагедию нужно пережить, нужно держаться всем вместе и помогать друг другу. Мы в команде уже разговаривали, что хотим помочь и в финансовом плане, и вообще всем, чем можем.

- Так или иначе – это пятая победа подряд в чемпионате. Команда набирает ход?
- Стараемся выполнять задание тренера на матчи, играть грамотно, играть на результат. Многое стало получаться. Будем двигаться только вперед, - приводит слова Кулемина пресс-служба команды.

#кхл#хк металлург магнитогорск#кулемин николай#хк торпедо нижний новгород
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта