Степан Захарчук: Сегодня не мог не забить, у старшего сына день рождения - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 18:47Источник: ХК «Адмирал»

Степан Захарчук: Сегодня не мог не забить, у старшего сына день рождения

Защитник «Адмирала» Степан Захарчук прокомментировал поражение в гостевом матче от «Куньлуня» (3:4).

– Я сегодня не мог не забить, у старшего сына день рождения, так что этот гол посвящаю ему. Да, не смогли забросить 5 на 3, но, слава богу, что забили 5 на 4, а затем и сравняли счет. Ребята молодцы, вытащили, но в концовке нам немного не повезло, можно сказать. Пропустили гол и проиграли игру.

– Второй матч подряд у нас не получается первый период.
– Может быть, мы робко начинаем, чего-то боимся, стесняемся. Необходимо агрессивней начинать, потому что, когда мы сразу играем в тело, жестко, то у нас многое получается, создаем моменты, соперник начинает ошибаться, а мы забрасывать шайбы. Думаю, надо с первых минут так играть, - передает слова Захарчука пресс-служба клуба.

Отметим, что Захарчук в этой встрече отличился заброшенной шайбой.

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