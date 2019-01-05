Степан Захарчук: Сегодня не мог не забить, у старшего сына день рождения

Хоккей 05 января 2019 18:47 Источник: ХК «Адмирал»

Защитник «Адмирала» Степан Захарчук прокомментировал поражение в гостевом матче от «Куньлуня» (3:4).

– Я сегодня не мог не забить, у старшего сына день рождения, так что этот гол посвящаю ему. Да, не смогли забросить 5 на 3, но, слава богу, что забили 5 на 4, а затем и сравняли счет. Ребята молодцы, вытащили, но в концовке нам немного не повезло, можно сказать. Пропустили гол и проиграли игру.

– Второй матч подряд у нас не получается первый период.

– Может быть, мы робко начинаем, чего-то боимся, стесняемся. Необходимо агрессивней начинать, потому что, когда мы сразу играем в тело, жестко, то у нас многое получается, создаем моменты, соперник начинает ошибаться, а мы забрасывать шайбы. Думаю, надо с первых минут так играть, - передает слова Захарчука пресс-служба клуба.

Отметим, что Захарчук в этой встрече отличился заброшенной шайбой.