«Спартак» на своем льду разгромил «Сибирь», забросив семь безответных шайб - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 19:53Источник: «Советский спорт»

«Спартак» на своем льду разгромил «Сибирь», забросив семь безответных шайб

Хоккеисты «Спартака» переиграли «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 7:0.

В составе московской команды заброшенными шайбами отличились Ярослав Дыбленко (21-я минута), Бен Максвелл (21), Вячеслав Лещенко (28), Артем Воронин (36), Александр Осипов (38), Робин Ганзл (45) и Мартиньш Карсумс (59).

Отметим, что голкипер «Спартака» Никита Беспалов отразил 35 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в сезоне.

В следующем матче «Спартак» дома сыграет против «Авангарда», а «Сибирь» в гостях встретится с «Сочи».

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