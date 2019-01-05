Андрей Скабелка: Равная игра, но нам удалось забить по голу в каждом периоде - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 20:41Источник: ХК «Барыс»

Андрей Скабелка: Равная игра, но нам удалось забить по голу в каждом периоде

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:0).

- Хороший, интересный матч, много зрителей на арене, хоккейная атмосфера была. Наверное, равная игра, но нам удалось забить по голу в каждом периоде. Вся команда помогала Карлссону, который сегодня сыграл на «ноль». У соперника были моменты, но ребята где-то ловили на себя, где-то подчищали, поэтому сегодня хорошая командная победа. Спасибо ребятам за победу, довольны и двигаемся дальше, - передает слова Скабелки пресс-служба «Барыса».

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