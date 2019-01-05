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Хоккей05 января 2019 20:53Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Названы тренеры команд на Матч звезд НХЛ

Стали известны главные тренеры, которые будут руководить командами на Матч звезд НХЛ.

Джон Купер из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Атлантический дивизион)
Пол Морис из «Виннипег Джетс» (Центральный)
Тодд Рирден из «Вашингтон Кэпиталз» (Столичный)
Билл Питерс из «Калгари Флэймз» (Тихоокеанский)

Отмечается, что команды дивизионов возглавили тренеры клубов, имеющие на 5 января лучший процент набранных очков.

Напомним, что Матч звезд НХЛ пройдет с 25 по 26 января в Сан-Хосе.

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