Вячеслав Буцаев: «Нефтехимику» не хватило быстрых бросков, игры под воротами соперника

Хоккей 05 января 2019 21:22 Источник: ХК «Нефтехимик»

И.о. главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

- Мы готовились к игре с этим соперником. «Авангард» - это опытная, с хорошими исполнителями команда, которая показывает атакующий хоккей. Первые полутора периода у нас где-то, может быть, эмоции превалировали: не правильно играли, где-то лишнее делали. Здорово, что сумели вернуться в игру, когда пропустили гол. Вратарь сегодня выручил нас в тяжелые моменты.

Я уже четвертую игру провожу, но вот эта болезнь, когда мы получаем голы в свои ворота в третьем периоде из-за потери концентрации, тех ошибок, которые, в принципе, не должны быть, дает о себе знать. Хоккей вообще-то игра ошибок. Но мы в простейшей ситуации ошибаемся. Соперник за это наказывает.

Мы провели достаточно хороший третий период. Соперник играл по счету. Реализация, снова реализация подвела. Мы в третьем периоде создали моменты, но они были не такими опасными. Не хватило нам быстрых бросков, игры под воротами соперника. Пытаемся решить эту проблему в тренировочном процессе, - приводит слова Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».