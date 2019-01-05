Хартли Боб: У команд были равные шансы, и игра могла пойти по любому сценарию

Хоккей 05 января 2019 21:49 Источник: ХК «Нефтехимик»

Главный тренер «Авангарда» Хартли Боб прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы знали, что «Нефтехимик» активно борющаяся команда Так оно и вышло. В этом плане для нас крайне важным был первый гол, который мы забили. Но, потом соперник отыгрался и в третьем периоде уже игра могла сложиться в обе стороны. У команд были равные шансы, и игра могла пойти по любому сценарию. Однако Фисенко принес нам вторую заброшенную шайбу. Отличная была смена и после этого уже оборонялись, не дали сопернику много голевых возможностей. Очень хорошая игра в исполнении нашей команды, - приводит слова специалиста пресс-служба «Нефтехимика».