Игорь Уланов: Забросили гол, следом - второй, после начали играть в свой хоккей

Хоккей 05 января 2019 22:36 Источник: ХК «Спартак»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился мнением о победе над «Сибирью» (7:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Горячо было в нашей зоне в первом периоде - Никита Беспалов оставил нас в игре. Соперник очень активно и агрессивно атаковал - было очень много движения в нашей зоне, мы даже немного потеряли концентрацию. Тем не менее ребята собрались, да и мы подкорректировали несколько моментов после первого периода. Забросили гол - ребята выдохнули, следом - второй, после начали играть в свой хоккей.

Полностью выполнили установку, сыграли по заданию. И в большинстве стали увереннее себя чувствовать - шайба стала ходить, в меньшинстве выстояли. Ребятам надо отдать должное: они грамотно довели игру до победы. Матерая победа, несмотря на счет на табло. Было несколько моментов во втором периоде, когда действовали немного вальяжно, теряли шайбу в средней зоне, отбрасывались, но в третьем периоде переключились. Да и ребята молодые не стушевались: и Сорокин, и Волков сыграли довольно уверенно. Четвертое звено у нас сегодня не выпало. Огромное спасибо болельщикам - у нас была отличная поддержка. Всех с победой!

- Третий сезон подряд Беспалов играет «на ноль» с «Сибирью», совпадение ли это?

- Он выступал за этот клуб. Обычно хоккеист, выходит против своей бывшей команды и хочет сыграть уверенно, хорошо. У Никиты это получилось. К тому же дело и во взаимоподдержке - ему помогали защитники, а он выручал их в определенный момент. Не думаю, что это совпадение, просто вся команда сыграла здорово.

- Воронина вдохновила молодежная сборная, тоже забивавшая в меньшинстве?

- Да, мы долго не забивали в меньшинстве. Но Артём забил и в матче против «Барыса», и сегодня. Он воспрял духом. Да и ситуация сложилась в его сторону - неправильная смена у соперника, вышли два в одного, ну и, конечно, классная передача от Зубова - тяжело было не попасть. Приятно за Артема, приятно, что он реализует такие моменты, - приводит слова Уланова пресс-служба красно-белых.