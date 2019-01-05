Александр Андриевский: Во втором периоде играла только одна команда - «Спартак»

Хоккей 05 января 2019 23:21 Источник: ХК «Спартак»

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:7).

- Мы полностью провалили второй период. Для меня стало полной неожиданностью, что мы не смогли исправиться после двух пропущенных голов. Полностью отошли от плана на игру, и во втором периоде играла только одна команда - «Спартак».

Хочется извиниться перед нашими болельщиками за этот игровой отрезок, за то, как мы его провели. Команда, которая пытается бороться за плей-офф, не имеет права так играть. Как бы игра ни складывалась, нужно выходить и бороться. К сожалению, этого не было. Но, несмотря на это больное и обидное поражение, верю в парней, что мы все-таки соберемся и продолжим борьбу за плей-офф, - приводит слова Андриевского пресс-служба московского клуба.