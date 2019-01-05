Игорь Бобков: «Нефтехимик» сегодня даже втроем давил

Хоккей 05 января 2019 23:44 Источник: ХК «Авангард»

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1).

- Насколько неожиданным стало то, что «Нефтехимик» предложил такую непростую игру? В плане давления? Абсолютно ожидаемо. Тренеры нас сразу предупредили, что это одна из самых агрессивных команд лиги. Плюс они уменьшили площадку в этом сезоне, поэтому для зрителей это очень интересный хоккей: постоянная борьба, постоянное давление, высокие скорости с обеих сторон.

Как воспринимается уменьшенная площадка с вратарской точки зрения? Игроки входят в зону, и практически сразу могут создавать опасные моменты. Идут постоянные набросы, игроки надеются на отскоки, и поэтому все сразу сдвигаются к воротам. В плане защиты тут, конечно, надо побыстрее подсказывать ребятам, помогать, потому что на них летят. «Нефтехимик» сегодня даже втроем давил.

Много ли разговариваем во время игры? Да, конечно. Тренеры требуют, чтобы мы подсказывали друг другу, потому что защитники иногда бегут и не видят, что происходит за ними. Вратарь – это их глаза, - приводит слова Бобкова пресс-служба «Авангарда».