«Филадельфия» в овертайме проиграла «Калгари», потерпев шестое поражение подряд

Хоккей 06 января 2019 00:05 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Филадельфии» в овертайме уступили «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В основное время матча в составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм ( 13-я минута) и Трэвис Конечны. У «Флэймз» отличились Джонни Годро (29) и Мэттью Ткачук (56).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Ти Джей Броди (62).

После этой победы «Калгари», набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия», имея в активе 36 баллов, занимает 15-е место на «Востоке».