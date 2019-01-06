«Филадельфия» в овертайме проиграла «Калгари», потерпев шестое поражение подряд - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 00:05Источник: «Советский спорт»

«Филадельфия» в овертайме проиграла «Калгари», потерпев шестое поражение подряд

Хоккеисты «Филадельфии» в овертайме уступили «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

В основное время матча в составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм ( 13-я минута) и Трэвис Конечны. У «Флэймз» отличились Джонни Годро (29) и Мэттью Ткачук (56).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Ти Джей Броди (62).

После этой победы «Калгари», набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия», имея в активе 36 баллов, занимает 15-е место на «Востоке».

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