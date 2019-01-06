Дубль Сперджена помог «Миннесоте» обыграть «Оттаву» - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 00:14Источник: «Советский спорт»

Дубль Сперджена помог «Миннесоте» обыграть «Оттаву»

Хоккеисты «Миннесоты» взяли верх над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Уайлд» дублем отметился Джаред Сперджен (21-я и 27-я минуты), еще по шайбе забросили Джордан Гринвэй (35) и Зак Паризе (47). В составе «Сенаторз» отличились Мэтт Дюшейн (20), Райан Дзингел (29) и Марк Стоун (51).

После этой победы «Миннесота», набрав 43 очка, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава», имея в активе 35 баллов, располагается на 16-м месте на «Востоке».

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