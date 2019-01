Нуссбаумер сократил разрыв в счете в матче за третье место на МЧМ-2019 (видео)

На 5-й минуте второго периода в составе швейцарской сборной точным броском отличился нападающий Валентин Нуссбаумер.

Valentin Nussbaumer scores and 🇨🇭 is on the board, they now trail 🇷🇺 by one early in the 2nd of the Bronze Medal game #WorldJuniors pic.twitter.com/gLVGn8SVou