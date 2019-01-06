Сборная России завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира

Хоккей 06 января 2019 02:28

Хоккеисты сборной России переиграли команду Швейцарии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира со счетом 5:2.

В составе российской сборной хет-трик на свой счет записал Кирилл Слепец (5-я, 47-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Никита Шашков (14) и Клим Костин (33). У швейцарской команды отличились Валентин Нуссбаумер (25) и Янник Брюшвайлер (36).

Таким образом, сборная России заняла третье место на чемпионате мира и завоевала бронзовые награды турнира. Матч за первое место между сборными США и Финляндии состоится позже.

Напомним, что на групповом этапе российская сборная обыграла команды Дании (4:0), Чехии (2:1), Швейцарии (7:4) и Канады (2:1). В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина оказались сильнее сборной Словакии (8:3), а в полуфинале проиграли команде США (1:2).

МЧМ-2019

Матч за третье место

Россия - Швейцария - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: 1:0 Слепец (Ив.Морозов, Ил.Морозов, 4:25), 2:0 Шашков (Подколзин, 13:44), 2:1 Нуссбаумер (Зигрист, 24:54), 3:1 Костин (Денисенко, Романов, 32:53), 3:2 Брюшвайлер (Зигрист, Гросс, 35:36), 4:2 Cлепец (46:33), 5:2 Слепец (Галимов, 57:59).

Вратари: Кочетков - Холленштайн

Броски: 24 - 36

Штраф: 14 - 6