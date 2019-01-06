Валерий Брагин: Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 06:10Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Валерий Брагин: Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин дал комментарий после победы над командой Швейцарии (5:2) в матче за третье место чемпионата мира.

«Очень важный был матч в плане психологии и эмоций. Неплохо провели весь турнир, одну игру не получилось выиграть, хотя играли неплохо. Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями.

Игра Слепца? Очень полезная роль у него была, вся сдерживающая линия здорово сработала, звено, которое играло меньшинство. Те роли, которые были распределены, все неплохо выполнили. Самым главным было объединить этот созыв, я думаю, что это получилось. Думаю, что матчи с Канадой и Америкой стоят особняком.

Игра в своей зоне нас беспокоила, думаю, что подготовили неплохо ребят. Соперник на четыре часа меньше отдыхал, эмоции. План на игру сработал. На сухой разминке понял, что ребята заряжены. Буду ли праздновать? В спокойном режиме», – сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

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