Валерий Брагин: Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями

Хоккей 06 января 2019 06:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин дал комментарий после победы над командой Швейцарии (5:2) в матче за третье место чемпионата мира.

«Очень важный был матч в плане психологии и эмоций. Неплохо провели весь турнир, одну игру не получилось выиграть, хотя играли неплохо. Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями.

Игра Слепца? Очень полезная роль у него была, вся сдерживающая линия здорово сработала, звено, которое играло меньшинство. Те роли, которые были распределены, все неплохо выполнили. Самым главным было объединить этот созыв, я думаю, что это получилось. Думаю, что матчи с Канадой и Америкой стоят особняком.

Игра в своей зоне нас беспокоила, думаю, что подготовили неплохо ребят. Соперник на четыре часа меньше отдыхал, эмоции. План на игру сработал. На сухой разминке понял, что ребята заряжены. Буду ли праздновать? В спокойном режиме», – сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».