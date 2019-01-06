МЧМ-2020. Сборная России оказалась в одной группе с командами Канады, США и Германии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей06 января 2019 07:13Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

МЧМ-2020. Сборная России оказалась в одной группе с командами Канады, США и Германии

Турнир пройдет в чешских городах Острава и Тршинец.

Сборная России сыграет в группе В на молодежном чемпионате мира-2020 с командами Канады, Чехии, Германии, а также с проигравшим в финале МЧМ-2019 – сборной США.

Группу А составят победитель финального матча МЧМ-2019 – команда Финляндии, а также сборные Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана.

Напомним, на молодежном чемпионате мира-2019 сборная России под руководством Валерия Брагина завоевала бронзовые медали, обыграв команду Швейцарии (5:2).

Ранее россияне уступили сборной США в полуфинальном матче (1:2).

#молодежная сборная россии по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта