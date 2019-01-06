МЧМ-2020. Сборная России оказалась в одной группе с командами Канады, США и Германии

Турнир пройдет в чешских городах Острава и Тршинец.
Сборная России сыграет в группе В на молодежном чемпионате мира-2020 с командами Канады, Чехии, Германии, а также с проигравшим в финале МЧМ-2019 – сборной США.
Группу А составят победитель финального матча МЧМ-2019 – команда Финляндии, а также сборные Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана.
Напомним, на молодежном чемпионате мира-2019 сборная России под руководством Валерия Брагина завоевала бронзовые медали, обыграв команду Швейцарии (5:2).
Ранее россияне уступили сборной США в полуфинальном матче (1:2).