Сборная Финляндии обыграла команду США в финале МЧМ-2019

Хоккей 06 января 2019 07:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в в Ванкувере.

Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде США в финальном матче молодежного чемпионата мира – 3:2.

В составе победителей отличились Джесси Йлонен, Отто Латвала, а также Каапо Какко, ставший автором победной шайбы.

Отметим, что ранее сборная России под руководством Валерия Брагина завоевала бронзу, переиграв коллектив из Швейцарии (5:2).

Молодежный чемпионат мира

Финал

США – Финляндия – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Юленен (Лааксонен, Пуустинен), 31:31 – 0:1; Латвала (Хепониеми, Купари),

46:00 – 0:2; Хмелевски (Д. Хьюз, Кэйтс), 47:01 – 1:2; Норрис (Хмелевски, Кэйтс), 48:47 – 2:2; Какко (Лунделл, Йокихарью), 58:34 – 2:3.