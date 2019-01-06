Романов и Денисенко вошли в символическую сборную МЧМ-2019

Хоккей 06 января 2019 08:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Подопечные Валерия Брагина завоевали бронзовые медали.

Стал известен состав символической сборной по итогам молодежного чемпионата мира в Канаде, где лучшей командой стала сборная Финляндии.

Отметим, что в список игроков вошли два хоккеиста из России – нападающий Григорий Денисенко и защитник Александр Романов.

Полный список: голкипер Пекка Луукконен (Финляндия), защитники Александр Романов (Россия) и Эрик Бреннстрем (Швеция), нападающие Григорий Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария) и Райан Полинг (США).