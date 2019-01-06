Романов и Денисенко вошли в символическую сборную МЧМ-2019 - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 08:01Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Романов и Денисенко вошли в символическую сборную МЧМ-2019

Подопечные Валерия Брагина завоевали бронзовые медали.

Стал известен состав символической сборной по итогам молодежного чемпионата мира в Канаде, где лучшей командой стала сборная Финляндии.

Отметим, что в список игроков вошли два хоккеиста из России – нападающий Григорий Денисенко и защитник Александр Романов.

Полный список: голкипер Пекка Луукконен (Финляндия), защитники Александр Романов (Россия) и Эрик Бреннстрем (Швеция), нападающие Григорий Денисенко (Россия), Филипп Курашев (Швейцария) и Райан Полинг (США).

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