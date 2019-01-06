«Сент-Луис» уступил «Айлендерс», Тарасенко отдал голевой пас

Хоккей 06 января 2019 08:38 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоялась на арене "Энтерпрайз-центр".

Хоккеисты "Айлендерс" нанесли домашнее поражение "Сент-Луису" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

Отметим, что российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, а его партнер по команде Иван Барбашев провел на площадке 12 минут и 26 секунд. За это время он нанес один бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Айлендерс» – 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Голы: Шенн (Шварц, Боумистер), 04:11 – 1:0; Сэнфорд (Данн, Бозак), 16:37 – 2:0; Мартин (Сизикас, Клаттербак), 22:25 – 2:1; Эберле (Ли, Пелеч), 48:27 – 2:2; Бойчак (Сизикас, Ледди), 48:38 – 2:3; Ли (Тэйвз, Мейфилд), 55:04 – 2:4; О’Райлли (Перрон, Тарасенко), 58:27 – 3:4.