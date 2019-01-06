Роман Ротенберг: Сборная России заслуживала как минимум играть в финале - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 09:01Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Роман Ротенберг: Сборная России заслуживала как минимум играть в финале

Напомним, подопечные Валерия Брагина в полуфинале проиграли сборной США (1:2), а в матче за бронзу нанесли поражение команде Швейцарии (5:2).

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил выступление национальной команды на молодежном чемпионате мира-2019.

«Это важная медаль, но вместе с тем эта команда заслуживала как минимум играть в финале. Были силы, чтобы победить. После прилета команды будем обсуждать детали, попытаемся понять, чего не хватило. Но бронзовая медаль тоже была важна, ребята победили за счет характера и силы воли.

Вся команда провела турнир на хорошем уровне. Огромное спасибо всем, кто работал на команду, всем игрокам и тренерскому штабу, персоналу, а также всем болельщикам, которые не спали ночами и переживали за ребят, они это чувствовали. Сегодня они порадовали всю страну, спели гимн России», – цитирует Ротенберга ТАСС.

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