Радимов – о молодежной сборной России: Пусть выбросят эту бронзу, они обязаны были играть в финале

Турнир прошел в Канаде, а его победителем стала сборная Финляндии.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Владислав Радимов эмоционально отреагировал на выступление национальной команды на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Напомним, подопечные Валерия Брагина в полуфинале проиграли сборной США (1:2), а в матче за третье место обыграли швейцарцев (5:2).
«Нифига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят нахрен эту бронзу… Они обязаны были играть в финале», – написал Радимов в Твиттере.
Нифига я не доволен! Было все, чтобы золото выиграть ! Пусть выбросят нахрен эту бронзу ...они обязаны были играть в фигале— Владислав Радимов (@radimov02) 5 января 2019 г.