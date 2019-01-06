Радимов – о молодежной сборной России: Пусть выбросят эту бронзу, они обязаны были играть в финале - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 11:38Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Радимов – о молодежной сборной России: Пусть выбросят эту бронзу, они обязаны были играть в финале

Турнир прошел в Канаде, а его победителем стала сборная Финляндии.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владислав Радимов эмоционально отреагировал на выступление национальной команды на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Напомним, подопечные Валерия Брагина в полуфинале проиграли сборной США (1:2), а в матче за третье место обыграли швейцарцев (5:2).

«Нифига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят нахрен эту бронзу… Они обязаны были играть в финале», – написал Радимов в Твиттере.

#мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею#радимов владислав
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