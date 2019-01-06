«Салават Юлаев» разгромил «Амур» в домашнем матче - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 16:52Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Салават Юлаев» разгромил «Амур» в домашнем матче

В Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» разгромил «Амур» со счетом 6:1.

В составе победителей хет-трик оформил Йоонас Кемппайнен, еще по шайбе забросили Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Александр Кадейкин. Единственную шайбу в составе «Амура» забросил Александр Кузнецов.

«Салават Юлаев» после 46 игр занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет 12-м после 44 матчей.

8 января уфимская команда сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар». «Амур» в этот же день сыграет в гостях с «Барысом».

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