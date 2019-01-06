Андрей Коваленко: Сборная России не показала командной игры на МЧМ-2019 - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 17:07Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Андрей Коваленко: Сборная России не показала командной игры на МЧМ-2019

Председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал выступление молодежной сборной России на чемпионате мира 2019 года.

Напомним, россияне завоевали бронзовые медали МЧМ-2019.

«К сожалению, эта команда не показала командной игры, но это уже претензии не к игрокам, это должен был доработать тренерский штаб. Потенциал у команды был огромнейший, но, к сожалению, до конца раскрыть его не удалось. Сыграли на индивидуальных качествах, это принесло нашей команде огромную пользу в отдельно взятых моментах. У сборной большие проблемы в защите, проблемы в большинстве — но это не упрек, а высказывание того, что могло бы быть лучше. Бронзовые медали — это отличный результат по сравнению с тем, что в прошлом году вообще остались без медалей», - цитирует Коваленко ТАСС.

Победу в турнире одержали финны.

#коваленко андрей#молодежная сборная россии по хоккею#мчм-2019
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