«Автомобилист» одержал победу над «Трактором»

Хоккей 06 января 2019 17:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» на своем льду принимал «Автомобилист».

Матч закончился победой гостей со счетом 2:0. Первую шайбу на 34-й минуте забросил Денис Казионов. В третьем периоде Илья Крикунов забросил шайбу в пустые ворота.

«Автомобилист» несмотря на поражение лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 75 очков после 46 матчей. «Трактор» идет восьмым с 43 баллами после 45 игр.

9 января «Трактор» примет дома «Ак Барс», а «Автомобилист» в этот же день примет СКА.