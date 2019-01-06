Владимир Плющев: Ребята завоевали заслуженные бронзовые медали

Хоккей 06 января 2019 18:11 Источник: ТАСС

Бывший главный тренер «молодежки» Владимир Плющев прокомментировал победу сборной России в матче за третье место на молодежном чемпионате мира.

- Ребята завоевали заслуженные бронзовые медали в упорной борьбе со швейцарцами. Что касается высших наград, то уже несколько лет мы не можем преодолеть этот этап, и, по всей видимости, этому есть определенные причины.

Что касается общего впечатления от команды на протяжении всего турнира, то ее вполне можно назвать добротной.

При этом после бронзовой награды нужно делать определенные выводы, приезжая на такой турнир, нужно доказывать свое право на высшие награды на площадке, а не за ее пределами, - приводит слова Плющева ТАСС.

Напомним, что российская сборная в матче за бронзу МЧМ-2019 переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2.