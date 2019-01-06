Леонид Вайсфельд: Понятно, что по уровню игроков мы рассчитывали на золото МЧМ-2019 - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 18:29Источник: Sport24.ru

Леонид Вайсфельд: Понятно, что по уровню игроков мы рассчитывали на золото МЧМ-2019

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира.

- На что должна команда рассчитывать? Что она выйдет в группу B? Понятно, что по уровню игроков мы рассчитывали на золото, а то, что это повлияло на ребят - вот тут возникает вопрос: Мы на чемпионат мира приехали или куда? Это институт благородных девиц, если на кого-то что-то там повлияло. Все это слабые отговорки, - приводит слова Вайсфельда Sport24.ru.

Напомним, что российская команда в матче за третье место переиграла команду Швейцарии (5:2) и завоевала бронзовые медали чемпионата.

#мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею#вайсфельд леонид
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