Леонид Вайсфельд: Понятно, что по уровню игроков мы рассчитывали на золото МЧМ-2019

Хоккей 06 января 2019 18:29 Источник: Sport24.ru

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира.

- На что должна команда рассчитывать? Что она выйдет в группу B? Понятно, что по уровню игроков мы рассчитывали на золото, а то, что это повлияло на ребят - вот тут возникает вопрос: Мы на чемпионат мира приехали или куда? Это институт благородных девиц, если на кого-то что-то там повлияло. Все это слабые отговорки, - приводит слова Вайсфельда Sport24.ru.

Напомним, что российская команда в матче за третье место переиграла команду Швейцарии (5:2) и завоевала бронзовые медали чемпионата.