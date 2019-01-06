ЦСКА на выезде переиграл минское «Динамо»

Хоккей 06 января 2019 19:24 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты ЦСКА взяли верх над минским «Динамо» в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Артем Блажиевский (15-я минута) и Максим Шалунов (33). У минского клуба отличился Патрик Уиркош (56).

После этой победы ЦСКА, набрав 78 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 30 баллов, занимает десятое место.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет против «Локомотива», а «Динамо» на своем льду примет «Слован».