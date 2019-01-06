Рижское «Динамо» в овертайме обыграло московских одноклубников

Хоккей 06 января 2019 19:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало рижское «Динамо».

Мат закончился в овертайме победой рижской команды со счетом 2:1. В составе москвичей отличился Алексей Пепеляев. У победителей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш и Андрис Джериньш, отличившийся в овертайме.

«Динамо Москва» после 47 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, а рижское «Динамо» идет на девятом месте после 45 игр.

В следующем матче команда Владимира Крикунова 8 января в гостях сыграет с «Йокеритом». Команда Гиртса Анкипанса в этот же день встретится на выезде с «Северсталью».