Владимир Крикунов: Отдали слишком много сил в игре с «Автомобилистом», поэтому сегодня не получилось

Хоккей 06 января 2019 20:21 Источник: ТАСС

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча против рижских одноклубников (1:2 ОТ).

- Самый неудобный соперник для нашей команды получается - проиграли три игры. Имели во втором периоде три выхода «один в ноль», надо забивать такие моменты. При счете 1:0 не надо было бежать, защитники провалились и позволили сравнять счет. Мы отдали слишком много сил в игре с «Автомобилистом», поэтому сегодня не получилось, - передает слова Крикунова ТАСС.

В следующем матче команда Владимира Крикунова 8 января в гостях сыграет с «Йокеритом».