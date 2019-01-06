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Хоккей06 января 2019 20:21Источник: ТАСС

Владимир Крикунов: Отдали слишком много сил в игре с «Автомобилистом», поэтому сегодня не получилось

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча против рижских одноклубников (1:2 ОТ).

- Самый неудобный соперник для нашей команды получается - проиграли три игры. Имели во втором периоде три выхода «один в ноль», надо забивать такие моменты. При счете 1:0 не надо было бежать, защитники провалились и позволили сравнять счет. Мы отдали слишком много сил в игре с «Автомобилистом», поэтому сегодня не получилось, - передает слова Крикунова ТАСС.

В следующем матче команда Владимира Крикунова 8 января в гостях сыграет с «Йокеритом».

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