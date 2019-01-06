Гиртс Анкипанс: Маленькие нюансы решили исход встречи с московским «Динамо»

Хоккей 06 января 2019 21:12 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал победу команды над московскими одноклубниками (2:1 ОТ).

- Доволен, что мы выиграли в этом матче, который во втором периоде не очень хорошо складывался. Было очень много потерь, а потом команда заиграла в полную силу. Маленькие нюансы решили исход встречи. Это был хороший ответ за прошлую игру (против ярославского «Локомотив» - 1:2), где мы сыграли хорошо, но вообще не набрали очков. Нам важно брать хотя бы по одному очку в каждом матче, потому что идет упорная борьба за плей-офф, - приводит слова специалиста РИА «Новости».

В следующем матче команда Гиртса Анкипанса встретится на выезде с «Северсталью».