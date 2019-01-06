Микс Индрашис: Мне тяжело играть против бывших одноклубников из рижского «Динамо»

Хоккей 06 января 2019 21:28 Источник: «РИА Новости»

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал результат матча с рижскими одноклубниками.

- Соперник играет хорошо, борется за плей-офф, как и все. У них хорошая система, трудно войти в зону. Они агрессивно играют, мы были вроде готовы, но, видимо, не совсем. Мне тяжелее играть против своих (чем остальным хоккеистам московского «Динамо» - ред.). Конечно, хочется обыграть, но они меня знают хорошо, - передает слова Индрашиса РИА «Новости».

Напомним, что Индрашис с 2011 по 2018 год выступал за рижскую команду.