Микс Индрашис: Мне тяжело играть против бывших одноклубников из рижского «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 21:28Источник: «РИА Новости»

Микс Индрашис: Мне тяжело играть против бывших одноклубников из рижского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал результат матча с рижскими одноклубниками.

- Соперник играет хорошо, борется за плей-офф, как и все. У них хорошая система, трудно войти в зону. Они агрессивно играют, мы были вроде готовы, но, видимо, не совсем. Мне тяжелее играть против своих (чем остальным хоккеистам московского «Динамо» - ред.). Конечно, хочется обыграть, но они меня знают хорошо, - передает слова Индрашиса РИА «Новости».

Напомним, что Индрашис с 2011 по 2018 год выступал за рижскую команду.

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