Юрий Семин: Получил удовольствие от игры молодежной сборной России по хоккею

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление хоккейной сборной России на молодежном чемпионате мира в Ванкувере.
«Получил удовольствие от игры молодежной сборной России по хоккею. Яркое выступление ребят напомнило мне времена Мальцева и Харламова. Валерий Брагин собрал отличную команду, которой не хватило совсем немного удачи. Поздравляю ребят!» - написал Семин в своем Instagram.
Напомним, что российская сборная в матче за третье место на МЧМ-2019 переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2 и завоевала бронзовые награды турнира.
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Получил удовольствие от игры молодёжной сборной России по хоккею. Яркое выступление ребят напомнило мне времена Мальцева и Харламова. Валерий Брагин собрал отличную команду, которой не хватило совсем немного удачи. Поздравляю ребят!
Публикация от Юрий Семин (@seminup)