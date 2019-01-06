Юрий Семин: Получил удовольствие от игры молодежной сборной России по хоккею - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 22:04Источник: Instagram

Юрий Семин: Получил удовольствие от игры молодежной сборной России по хоккею

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил выступление хоккейной сборной России на молодежном чемпионате мира в Ванкувере.

«Получил удовольствие от игры молодежной сборной России по хоккею. Яркое выступление ребят напомнило мне времена Мальцева и Харламова. Валерий Брагин собрал отличную команду, которой не хватило совсем немного удачи. Поздравляю ребят!» - написал Семин в своем Instagram.

Напомним, что российская сборная в матче за третье место на МЧМ-2019 переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2 и завоевала бронзовые награды турнира.

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