Алексей Тертышный: К ребятам по игре претензий нет

Хоккей 06 января 2019 22:42 Источник: ХК «Трактор»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвел итоги матча регулярного чемпионата против «Автомобилиста» (0:2).

- Была хорошая игра. Были моменты у нас и у соперника. Хорошо сыграли вратари. К ребятам по игре претензий нет. Были моменты, где надо было просто забивать. Чуть-чуть не хватило. Сегодня болельщики нас очень хорошо поддерживали, но не удалось их порадовать, зацепиться за очки. Будем работать, и двигаться дальше, - приводит слова специалиста пресс-служба «Трактора».