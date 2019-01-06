Андрей Мартемьянов: В матче с «Трактором» не реализовали много голевых моментов - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 22:55Источник: ХК «Трактор»

Андрей Мартемьянов: В матче с «Трактором» не реализовали много голевых моментов

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:0).

- Матч был очень напряженный. Ни одна из сторон не хотела уступать. Все-таки соседние города, понятно, что было дерби. Была жесткая игра, мужская. Благодарен команде за терпение, за умение. Играли очень грамотно. К сожалению, не реализовали достаточное количество голевых моментов. Ну и наш голкипер подчистил то, что было около наших ворот. Спасибо ему, уверенно отыграл, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Трактора».

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