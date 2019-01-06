Дмитрий Квартальнов: Наверное, нам помогло, что у «Слована» было так мало хоккеистов

Хоккей 06 января 2019 23:25 Источник: ХК «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (1:0).

- Наверное, нам помогло, что у соперника было так мало хоккеистов. Сегодня была наша не самая лучшая игра. Но Илья Коновалов «подчищал» опасные моменты, он молодец. Дотерпели, было много большинства, один бросок все решил. Готовимся к следующим двум матчам, они будут важными.

- «Локомотив» второй матч подряд проводит тяжело. Сложилось впечатление, что нужна «свежая искорка», поэтому ждете ли Вы молодых игроков с молодёжного чемпионата мира? Когда они снова будут играть?

- Коваленко, Денисенко и Слепец прилетают ночью в понедельник. Посмотрим, кто в каком состоянии... Конечно, нам нужны свежие силы. Думаю, в ближайшей поездке появятся Каюмов и Локтионов, будет попроще. Тяжело играть матчи через день, но это наша работа, - передает слова Квартальнова пресс-служба «Локомотива».