Дмитрий Квартальнов: Наверное, нам помогло, что у «Слована» было так мало хоккеистов - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 23:25Источник: ХК «Локомотив»

Дмитрий Квартальнов: Наверное, нам помогло, что у «Слована» было так мало хоккеистов

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Слована» (1:0).

- Наверное, нам помогло, что у соперника было так мало хоккеистов. Сегодня была наша не самая лучшая игра. Но Илья Коновалов «подчищал» опасные моменты, он молодец. Дотерпели, было много большинства, один бросок все решил. Готовимся к следующим двум матчам, они будут важными.

- «Локомотив» второй матч подряд проводит тяжело. Сложилось впечатление, что нужна «свежая искорка», поэтому ждете ли Вы молодых игроков с молодёжного чемпионата мира? Когда они снова будут играть?
- Коваленко, Денисенко и Слепец прилетают ночью в понедельник. Посмотрим, кто в каком состоянии... Конечно, нам нужны свежие силы. Думаю, в ближайшей поездке появятся Каюмов и Локтионов, будет попроще. Тяжело играть матчи через день, но это наша работа, - передает слова Квартальнова пресс-служба «Локомотива».

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