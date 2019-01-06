«Каролина» в гостях вырвала победу у «Оттавы»

Хоккей 06 января 2019 23:35 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Каролины» переиграли «Оттаву» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4.

В составе «Харрикейнз» заброшенными шайбами отметились Джастин Фолк, Брок Макгинн, Джейккоб Славин, Даги Хэмилтон и Джастин Уильямс. У «Сенаторз» отличились Мэтт Дюшейн, Райан Дзингел, Рудольф Балцерс и Жан-Габриэль Пажо.

Отметим, что российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 12 минут 34 секунды.

После этой игры «Каролина», набрав 43 очка, располагается на десятой строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава», имея в активе 35 баллов, занимает 16-е место.