Алексей Ковалев: Кучеров может перебить достижение Могильного

Хоккей 07 января 2019 01:17 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Олимпийский чемпион Алексей Ковалев считает, что форвард «Тампы» Никита Кучеров способен установить рекорд по набранным очкам в НХЛ среди российских игроков за сезон.

- Сезон 1992-93 считается рекордным для российского хоккея - тогда форвард "Баффало" Александр Могильный набрал 127 очков, и это пока не перебил никто. Тогда в НХЛ царил совсем другой хоккей, и результативность была очень высокой. Я посмотрел статистику того чемпионата, первых 50 бомбардиров - так вот, низшим под №50 шел Клод Лемье, и он набрал 81 очко. Представляете?

Но Кучеров сейчас идет на 138 очков за чемпионат, может перебить достижение Могильного. Хотя, казалось, лихие 90-е в НХЛ уже не вернуть. Когда о графике Кучерова говорят вслух, я останавливаю людей: "»Давайте не будем, чтобы не сглазить парня». Потому что Кучеров творит что-то невероятное. Интересно, хватит ли его на весь сезон, - приводит слова Ковалева официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне Кучеров набрал 69 (20+49) очков в 42 встречах регулярного чемпионата НХЛ.