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Хоккей07 января 2019 01:24Источник: ХК «Локомотив»

Владимир Орсаг: С таким соперником, как «Локомотив», мы провели очень неплохой матч

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива (0:1).

- Я очень горд за всех игроков «Слована» - сегодня мы играли в 16 человек, из них лишь 5 защитников. С таким соперником, как «Локомотив», мы провели очень неплохой матч. Жаль, что проиграли, но всё равно хочется поблагодарить команду за игру.

- Имея в составе всего три звена, откуда «Слован» берет резервы, чтобы играть достойно?
- Получили шанс те игроки, у которых этого шанса раньше не было. Они себя неплохо показывают, - передает слова специалиста пресс-служба «Локомотива».

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