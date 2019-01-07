Владимир Орсаг: С таким соперником, как «Локомотив», мы провели очень неплохой матч

Хоккей 07 января 2019 01:24 Источник: ХК «Локомотив»

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива (0:1).

- Я очень горд за всех игроков «Слована» - сегодня мы играли в 16 человек, из них лишь 5 защитников. С таким соперником, как «Локомотив», мы провели очень неплохой матч. Жаль, что проиграли, но всё равно хочется поблагодарить команду за игру.

- Имея в составе всего три звена, откуда «Слован» берет резервы, чтобы играть достойно?

- Получили шанс те игроки, у которых этого шанса раньше не было. Они себя неплохо показывают, - передает слова специалиста пресс-служба «Локомотива».