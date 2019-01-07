МЧМ-2019. Хет-трик Шкалевой принес победу сборной России над Швецией

Хоккей 07 января 2019 09:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

В первом матче турнира национальная команда уступила сборной США (2:3).

Хоккеистки сборной России нанесли поражение спортсменкам из Швеции в матче молодежного чемпионата мира (5:3).

В составе победителей хет-трик оформила Екатерина Шкалёва. Также отметились Карина Ахметова и Вита Понятовская.

Напомним, сборная России выступает в группе А вместе с командами Канады, Швеции и США, а в группе В выступают сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Японии.

В плей-офф турнира квалифицируются две лучшие команды из группы А, а худшие сыграют в четвертьфинале с двумя лучшими командами второй группы. Две команды, занявшие третье и четвертое места в группе В, проведут между собой серию до двух побед, где проигравший покинет элитный дивизион.

Добавим, что 9 января сборная России сыграет с командой Канады.

Молодежный чемпионат мира

Обихиро (Япония)

Групповой раунд

Группа А



Россия (U18) – Швеция (U18) – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Шкалева (Мезенцева, Маркова), 05:47 – 0:1. Ольссон (Бувенг), 27:34 – 1:1. Шкалева (Маркова, Головкина), 30:02 – 1:2. Люнгблом (бол., Бувенг), 40:34 – 2:2. Шкалева (Лопухова), 44:06 – 2:3. Бувенг, 51:02 – 3:3. Ахметова, 56:38 – 3:4. Понятовская (Савонина), 58:37 – 3:5.