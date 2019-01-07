Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче «Виннипегом» - Советский спорт
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Хоккей07 января 2019 10:40Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче «Виннипегом»

Встреча состоялась на арене "Белл Эм-Ти-Эс Плэйс".

Хоккеисты "Далласа" потерпели гостевое поражение от "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:5.

В составе победителей отличились Адам Лаури (23-я минута), Тайлер Майерс (39), Кайл Коннор (42), Джош Моррисси (57) и Брайан Литтл (60).

Единственную шайбу для "Далласа" на 22-й минуте забросил российский нападающий Александр Радулов.

Таким образом, "Виннипег" поднялся на третье место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка. "Даллас" расположился на 6-й строчке, набрав 48 баллов.

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