Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче «Виннипегом»

Хоккей 07 января 2019 10:40 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоялась на арене "Белл Эм-Ти-Эс Плэйс".

Хоккеисты "Далласа" потерпели гостевое поражение от "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:5.

В составе победителей отличились Адам Лаури (23-я минута), Тайлер Майерс (39), Кайл Коннор (42), Джош Моррисси (57) и Брайан Литтл (60).

Единственную шайбу для "Далласа" на 22-й минуте забросил российский нападающий Александр Радулов.

Таким образом, "Виннипег" поднялся на третье место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка. "Даллас" расположился на 6-й строчке, набрав 48 баллов.