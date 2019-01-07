Хоккей 07 января 2019 10:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене".

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Питтсбурга" уступили "Чикаго" со счетом 3:5.

Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин отдал голевой пас, а нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов провел на льду 16 минут и 18 секунд.

Таким образом, "Чикаго" прервал победную серию "Питтсбурга" из 8 матчей.

После этой игры "пингвинз" по-прежнему занимают 5-е место в таблице Восточной конференции, а "Чикаго" вышел на 13-ю позицию в таблице Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Чикаго» – 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Голы: Хернквист (Малкин, Симон), 02:43 – 1:0; Гюнцель (Летанг, Раст), 04:33 – 2:0; Дебринкэт (Кейн, Густафссон), 16:23 – 2:1; Куниц (Крюгер, Дальстрем), 26:46 – 2:2; Брассар (Кессел, Петтерссон), 29:49 – 3:2; Кит (Сибрук, Кейн), 36:59 – 3:3; Строум (Кейн, Тэйвз), 41:48 – 3:4; Тэйвз, 59:33 – 3:5.