КХЛ объявила имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели - Советский спорт
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Хоккей07 января 2019 12:54Источник: КХЛАвтор: Гичунцев Артур

КХЛ объявила имена лучших хоккеистов по итогам прошедшей недели

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На официальном сайте КХЛ появился список игроков, которые вошли список лучших хоккеистов по итогам минувшей недели.

Лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг (СКА), в двух гостевых матчах одержавший две победы, одну из них – на ноль. «Сухарь» в поединке против минского «Динамо» стал для шведского вратаря седьмым в чемпионате и вывел его в лидеры по этому показателю.

Лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка (лучший результат недели среди защитников).

Лучшим нападающим признан Иржи Секач («Ак Барс»), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший 3 (2+1) очка. Оба гола чешского нападающего (в ворота «Авангарда» и «Салавата Юлаева») стали победными.

Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов («Локомотив»), в двух матчах одержавший две победы, одну из них – на ноль. «Сухарь» в матче со «Слованом» стал для 20-летнего голкипера шестым в нынешнем сезоне.

#кхл#хелльберг магнус#диц даррен#секач иржи#коновалов илья
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