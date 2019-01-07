КХЛ оштрафовала капитана «Салавата Юлаева» Панина за драку в матче с «Амуром»

Хоккей 07 января 2019 15:38 Источник: КХЛ

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» - «Амур» (6:1) с участием защитника уфимцев Григория Панина и форварда хабаровского клуба Артема Железкова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Григория Панина по п.3.4. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Артема Железкова по п.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ», - говорится в официальном сообщении пресс-службы лиги.