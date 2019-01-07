Вячеслав Быков - о поведении Костина на МЧМ: Парни должны взрослеть

Хоккей 07 января 2019 16:50 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков прокомментировал реакцию капитана сборной России Клима Костина после полуфинального матча МЧМ-2019 с США (1:2).

- Понятно, что он молодой парень. Эмоции. Все зависит от воспитания. Клим сделал немало громких заявлений. На мой взгляд нужно уважать соперника, публику, среду, в которой ты находишься.

Когда ты своими действиями отвечаешь только за себя это одно. Но ведь поступки могут навредить и всей команде. Нужно и об этом думать. Ему, как и другим парням, придется преодолеть еще много препятствий в карьере. Парни должны взрослеть, - приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России заняла на турнире третье место, победив в матче за бронзовые медали команду Швейцарии (5:2). Чемпионами стали финские хоккеисты, обыгравшие в финале чемпионата мира американцев (3:2).