«Металлург» переиграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей07 января 2019 17:23Источник: «Советский спорт»

«Металлург» переиграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд

Хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Максим Матушкин (9-я минута), Мэтт Эллисон (28) и Денис Платонов (60, п.в.). У дальневосточного клуба отличился Денис Вихарев (20).

После этой победы «Металлург», набрав 64 очка, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 27 баллов, занимает 13 место.

В следующем матче «Металлург» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Адмирал» дома встретится с «Амуром».

#кхл#хк металлург магнитогорск#хк адмирал
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта