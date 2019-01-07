«Металлург» переиграл «Адмирал», одержав шестую победу подряд

Хоккей 07 января 2019 17:23 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Металлурга» взяли верх над «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отметились Максим Матушкин (9-я минута), Мэтт Эллисон (28) и Денис Платонов (60, п.в.). У дальневосточного клуба отличился Денис Вихарев (20).

После этой победы «Металлург», набрав 64 очка, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 27 баллов, занимает 13 место.

В следующем матче «Металлург» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Адмирал» дома встретится с «Амуром».