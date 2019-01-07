Хет-трик О’Делла помог «Сочи» переиграть «Сибирь»

Хоккей 07 января 2019 19:20 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счетом 5:3.

У победителей встречи хет-трик оформил Эрик О’Делл (33-я, 45-я и 49-я минуты) и по разу отличились Дамир Рахимуллин (33) и Никита Точицкий (46), а у гостей шайбы забросили Виктор Комаров (10), Владислав Наумов (51) и Егор Миловзоров (51).

«Сочи» прервал серию из трех поражений и с 49 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Сибирь», потерпевшая третье поражение кряду, расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 36 очков.

В следующем матче «леопарды» 11 января на выезде сыграют с «Салаватом Юлаевым», а новосибирцы в тот же день примут «Северсталь».