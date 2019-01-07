«Нефтехимик» прервал серию из восьми поражений, обыграв «Торпедо» - Советский спорт
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Хоккей07 января 2019 19:23Источник: «Советский спорт»

«Нефтехимик» прервал серию из восьми поражений, обыграв «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» – 4:3.

У победителей встречи голами отметились Йоонас Няттинен (25-я минута), Эмиль Галимов (51), Андрей Нестрашил (53) и Павел Подакин (62), забивший в овертайме, а у гостей шайбы забросили Денис Баранцев (23), Денис Паршин (32) и Эндрю Кэлоф (49)

«Нефтехимик» прервал серию из восьми поражений и с 37 очками занимает десятое место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе 51 очко. Для команды Дэвида Немировски это поражение стало третьим кряду.

В следующем матче нижнекамская команда 9 января на выезде сыграет со «Спартаком», а нижегородцы 11 января примут «Автомобилист».

#кхл#хк нефтехимик#хк торпедо нижний новгород
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