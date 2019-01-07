Хоккеисты «Авангарда» забросили четыре безответных шайбы в ворота «Спартака»

Хоккей 07 января 2019 19:56 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Спартака» проиграли «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:4.

В составе омской команды заброшенными шайбами отличились Тейлор Бек (4-я и 54-я минуты), Кирилл Семенов (12) и Илья Михеев (21).

Отметим, что голкипер гостей Игорь Бобков отразил 29 бросков и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Авангард», набрав 66 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак, имея в активе 52 балла, занимает шестое место на «Западе».

В следующем матче «Спартак» на своем льду сыграет против «Нефтехимика», а «Авангард» дома встретится с «Витязем».