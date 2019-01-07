Валерий Брагин: О своих решениях по составу на чемпионат мира не жалею

Хоккей 07 января 2019 22:16 Источник: ТАСС

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги молодежного чемпионата мира.

– Заявка на турнир была определена заранее, пришлось подумать лишь по двум-трем позициям. Ни о каких своих решениях по составу на чемпионат мира не жалею, каждый справился со своей ролью.

Осталось приятное ощущение, медали выиграны, однако присутствует недосказанность, хотелось большего, в этом году сборная была очень сильна как команда. Сложно было настроить ребят после проигранного матча с США, рассчитывали на большее, но успокоились, поработали и настроились на матч за третье место.

В целом выступление вызвало положительные эмоции, чемпионат прошел в позитивном ключе, – приводит слова Брагина ТАСС.