Йозеф Яндач: Игра с «Адмиралом» была до конца ровная

Хоккей 07 января 2019 23:01 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы знали, что матч для нас будет сложным, потому что опять играли в тишине, в такой же атмосфере, как в прошлом матче.

В первом периоде мы не играли хорошо, не выходили в борьбу, думаю, были чуть успокоены результатом прошлого матча. Потом во втором периоде начали добавлять, играли в борьбе, потому что с талантом возможно играть, а вот без борьбы невозможно выиграть.

Не получалось сегодня большинство. Игра была до конца ровная, соперник хорошо играл в движении, в борьбе. Мы рады, что эти, как их кто-то иногда называет «обязательными», набрали.