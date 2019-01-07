Йозеф Яндач: Игра с «Адмиралом» была до конца ровная - Советский спорт
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Хоккей07 января 2019 23:01Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Йозеф Яндач: Игра с «Адмиралом» была до конца ровная

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мы знали, что матч для нас будет сложным, потому что опять играли в тишине, в такой же атмосфере, как в прошлом матче.

В первом периоде мы не играли хорошо, не выходили в борьбу, думаю, были чуть успокоены результатом прошлого матча. Потом во втором периоде начали добавлять, играли в борьбе, потому что с талантом возможно играть, а вот без борьбы невозможно выиграть.

Не получалось сегодня большинство. Игра была до конца ровная, соперник хорошо играл в движении, в борьбе. Мы рады, что эти, как их кто-то иногда называет «обязательными», набрали.

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